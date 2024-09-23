Врач Филева: генетика и эмоциональный фон влияют на формирование вкусовых предпочтений

Врач Александра Филева рассказала, как формируются вкусовые предпочтения. Влияние оказывают гормоны, пищевые ассоциации, сенсорное восприятие и даже воспитание, сообщила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, пристрастие к сладкому, например, зависит от сочетания определенных генов.
«Кому-то обычное яблоко кажется приторным, а кому-то и чистый сахар недостаточно сладкий», — отметила медик.
Она также указала на роль общего эмоционального фона в вопросе выбора любимых продуктов. Так, многие заедают грусть мороженым и фастфудом.
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