Врач Филева: генетика и эмоциональный фон влияют на формирование вкусовых предпочтений

Врач Александра Филева рассказала, как формируются вкусовые предпочтения. Влияние оказывают гормоны, пищевые ассоциации, сенсорное восприятие и даже воспитание, сообщила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, пристрастие к сладкому, например, зависит от сочетания определенных генов.

«Кому-то обычное яблоко кажется приторным, а кому-то и чистый сахар недостаточно сладкий», — отметила медик.

Она также указала на роль общего эмоционального фона в вопросе выбора любимых продуктов. Так, многие заедают грусть мороженым и фастфудом.