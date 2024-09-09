Врач Филева: аммиак в красках для волос может вызвать дерматит

Аммиак и парафенилендиамин, которые содержатся в большинстве современных красок для волос, могут вызывать аллергическую реакцию и дерматит. Об этом рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, реакции проявляются зудом, шелушением и покраснением кожи. Также могут возникнуть аллергический насморк, чихание, одышка.
Кроме того, некоторые компоненты красок для волос способны нарушить работу гормональной системы, что увеличивает риск развития рака молочной железы. Чтобы этого избежать, Филева посоветовала окрашивать волосы в специализированных салонах, где используется качественная и безопасная продукция.
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