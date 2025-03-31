Врач Филатова усомнилась в эффективности нового препарата для восстановления после инсульта
Ученые из Калифорнийского университета сообщили о разработке нового препарата DDL-920, который может помочь восстановить двигательные функции после инсульта. Однако врач-невролог Инна Филатова считает, что доказательств эффективности этого препарата недостаточно. Об этом написала «Газета.Ru».
«Одно клиническое испытание на животных не позволяет судить о перспективности использования вещества для лечения людей. Чтобы лекарственное средство себя зарекомендовало, оно должно пройти три этапа клинических испытаний на человеке», — сказала врач.
По ее словам, восстановление двигательных функций после инсульта требует междисциплинарного подхода.
«Наиболее важным фактором восстановления после острого сосудистого события является степень и тяжесть первоначального повреждения головного мозга», — добавила она.
Для оценки доступно множество методов, включая фМРТ, отметила медик.