Врач Филатова отметила, что умеренная физическая активность поможет поддержать иммунитет осенью

По словам доктора, сокращение светового дня, перепады температуры и высокая влажность негативно влияют на иммунную систему. Это приводит к тому, что многие ощущают усталость и сонливость, а также становятся более восприимчивыми к вирусам.

Чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие, необходимо заранее подготовиться и поддерживать защитные функции организма. Для этого нужно добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей, белковых продуктов и полезных жиров. Качественный сон и умеренная физическая нагрузка помогают в борьбе со стрессами, а также поддерживают иммунный барьер, подчеркнула Филатова.