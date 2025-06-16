Врач Филатов призвал с осторожностью относиться к хурме и грейпфруту

Автор популярного медицинского канала «Злой доктор Филатов» назвал два продукта, которыми стоит лакомиться крайне осмотрительно. Прежде всего, осторожность необходима при употреблении хурмы. Об этом написал сайт rosbalt.ru.
Несмотря на ее полезные свойства и приятный вкус, чрезмерное потребление хурмы чревато образованием неперевариваемого комка в желудке, называемого фитобезоаром. Такое образование способно привести к серьезным проблемам пищеварения и потребовать хирургического вмешательства. Врач советует ограничивать себя тремя-четырьмя плодами хурмы за один прием пищи.
Другой опасный продукт — грейпфрут. Сам по себе фрукт безвреден, однако он подавляет действие некоторых печеночных ферментов, влияя на метаболизм лекарств. Доктор настоятельно рекомендует убедиться в совместимости принимаемых препаратов с грейпфрутом, иначе возможны негативные последствия взаимодействия.
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