Врач Филатов призвал с осторожностью относиться к хурме и грейпфруту

Автор популярного медицинского канала «Злой доктор Филатов» назвал два продукта, которыми стоит лакомиться крайне осмотрительно. Прежде всего, осторожность необходима при употреблении хурмы. Об этом написал сайт rosbalt.ru .

Несмотря на ее полезные свойства и приятный вкус, чрезмерное потребление хурмы чревато образованием неперевариваемого комка в желудке, называемого фитобезоаром. Такое образование способно привести к серьезным проблемам пищеварения и потребовать хирургического вмешательства. Врач советует ограничивать себя тремя-четырьмя плодами хурмы за один прием пищи.

Другой опасный продукт — грейпфрут. Сам по себе фрукт безвреден, однако он подавляет действие некоторых печеночных ферментов, влияя на метаболизм лекарств. Доктор настоятельно рекомендует убедиться в совместимости принимаемых препаратов с грейпфрутом, иначе возможны негативные последствия взаимодействия.