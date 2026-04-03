Врач Филатов назвал шум в ушах тревожным сигналом

Многие привыкли связывать шум в ушах с усталостью или перепадами давления, однако симптом может указывать на серьезное заболевание. Об этом предупредил автор Telegram-канала «Злой доктор Филатов», сообщил «Росбалт» .

По словам медика, в подобных случаях обязательно требуется обследование головного мозга. Если шум, звон или ухудшение слуха наблюдаются только в одном ухе, это может быть признаком невриномы слухового нерва — доброкачественной опухоли, растущей на слуховом нерве.

Без лечения невринома способна увеличиться и начать давить на соседние отделы мозга, отвечающие за координацию и жизненно важные функции.