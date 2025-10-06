Врач Фетцер отметил, что люди привыкают к повышенному давлению и считают его «нормой»

Заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, эндоваскулярный хирург Денис Фетцер в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что люди привыкают к повышенному давлению и считают его «нормой».

«Пациенты адаптировались в течение какого-то времени к повышенным цифрам артериального давления — это может быть 140–150, они не чувствуют его, считают, что если они прекрасно переносят это давление, то это фактически для них норма. Но это не так для их сосудов», — сказал медик.

Врач Елена Машкова ранее рассказала, что кофе чаще всего снижает артериальное давление из-за мочегонного эффекта.