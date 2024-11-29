Врач Фетисова назвала лосось и сыр лидерами по содержанию витамина D

Эндокринолог Надежда Фетисова рассказала, как восполнить нехватку витамина D в зимний период. Питательное вещество вырабатывается организмом с помощью солнца, напомнила эксперт в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

Врач заявила, что правильно подобранные продукты помогут устранить дефицит. Лидерами по содержанию «солнечного» витамина она назвала лосось, икру и сыр.

«Надо помнить, что витамин D — это жирорастворимый витамин. Поэтому жиры в еде улучшают усвоение витамина D», — отметила медик.

При остром недостатке вещества Фетисова рекомендовала обратить внимание на салат с печенью трески. Всего в одной чайной ложке блюда содержится суточная норма.