Врач Фетисова: морковь защищает клетки от повреждения оксидантами, которые постоянно образуются в организме

Врач-эндокринолог Надежда Фетисова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что очевидным плюсом моркови является наличие в ней бета-каротина. Именно он защищает клетки от повреждения оксидантами, которые постоянно образуются в организме.
Кроме того, в моркови в большом количестве содержатся витамины С, Е и К, которые помогают противостоять инфекциям и вирусам.
Морковь действительно относят к продуктам с высоким гликемическим индексом, однако у сырого продукта он низкий. При нагревании полисахариды становятся пектинами, которые благотворно влияют на кишечник, пояснила Фетисова.
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