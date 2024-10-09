Врач Фетисова: морковь защищает клетки от повреждения оксидантами, которые постоянно образуются в организме

Врач-эндокринолог Надежда Фетисова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что очевидным плюсом моркови является наличие в ней бета-каротина. Именно он защищает клетки от повреждения оксидантами, которые постоянно образуются в организме.

Кроме того, в моркови в большом количестве содержатся витамины С, Е и К, которые помогают противостоять инфекциям и вирусам.

Морковь действительно относят к продуктам с высоким гликемическим индексом, однако у сырого продукта он низкий. При нагревании полисахариды становятся пектинами, которые благотворно влияют на кишечник, пояснила Фетисова.