Врач Феофилова: беременной женщине нужно знать свою группу крови

При беременности у женщины может возникнуть ситуация резус-конфликта, поэтому очень важно заранее узнать группу крови и резус-фактор. Об этом рассказала врач Мария Феофилова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, у женщины с отрицательным резусом вырабатываются антитела против собственного плода, если у него резус-фактор положительный. Однако если у ребенка будет отрицательный резус, как и у женщины, то никакого резус-конфликта не возникнет, сообщил«ФедералПресс».

В большинстве случае резус-фактор передается по наследству от отца, отметила Феофилова.