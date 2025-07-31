Врач Фелисес рекомендовал фисташки и бананы для борьбы с бессонницей

Врач Хосе Мануэль Фелисес указал на важность включения определенных продуктов в вечернее меню для борьбы с бессонницей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на La Razon .

По словам медика, к числу продуктов с самым высоким содержанием мелатонина относятся фисташки. Они также содержат магний. Кроме того, специалист рекомендовал есть по вечерам бананы, так как они богаты триптофаном, необходимым для выработки серотонина.

Триптофан содержится и в куриной грудке, которая к тому же имеет низкое содержание жира и не вызывает ощущения тяжести в желудке после употребления, добавила «Свободная пресса».