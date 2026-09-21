Врач Федотов рассказал, что на дыхательную систему влияют проблемы с зубами и деснами

Болезни органов дыхания остаются одной из главных причин смертности, однако их состояние зависит не только от курения или экологии. Как отметил главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Нижегородской области Василий Федотов в рамках Недели сохранения здоровья легких, на дыхательную систему влияют хронические патологии, проблемы с зубами и деснами, а также нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Легочная ткань задействована не только в газообмене, но и в обменных процессах, а также иммунных реакциях организма. По словам Василия Федотова, угрозу для бронхов представляют факторы, которые на первый взгляд кажутся далекими от пульмонологии. В частности, к ним относятся заболевания верхних дыхательных путей, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), злоупотребление алкоголем и некоторые неврологические расстройства.

При ГЭРБ содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод и может проникать в дыхательные пути. Микроскопические частицы раздражают слизистую оболочку, поддерживают хроническое воспаление и повышают риск развития бронхиальной астмы или легочного фиброза. Дополнительным источником инфекции становится полость рта: при наличии очагов воспаления микроорганизмы беспрепятственно распространяются ниже по дыхательным путям.