Врач Федосьина посоветовала россиянам заниматься спортом для лучшего переваривания пищи

Для полного переваривания пищи и ее прохождения через пищеварительную систему организму требуется в среднем от 24 до 72 часов. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.
По словам эксперта, время переваривания зависит не только от типа пищи и ее количества, но и от возраста человека, уровня физической активности, его состояния ЖКТ и уровня обезвоживания. Для переваривания овощей и фруктов организму необходимо от 30 минут до двух часов. А вот белки по типу мяса или рыбы будут перевариваться от двух до четырех часов. Больше всего времени организму нужно для переваривания жиров, написал сайт kp.ru.
Федосьина заметила, что именно регулярные занятия спортом стимулируют перистальтику кишечника и позволяют пище проходить быстрее.
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