Врач Федосеева: при болях в животе с повышением температуры тела важно немедленно вызвать скорую

Терапевт и гастроэнтеролог Ольга Федосеева перечислила опасные симптомы проблем с ЖКТ. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, тревожный сигнал — боли в животе, сопровождающиеся повышением температуры тела. В данной ситуации необходимо как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи.

Медик также отметила, что к специалисту следует обращаться при рвоте и дефекации с кровью. Не стоит игнорировать дискомфорт в животе с сопутствующим снижением веса.