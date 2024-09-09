Врач Федосеева: при болях в животе с повышением температуры тела важно немедленно вызвать скорую
Терапевт и гастроэнтеролог Ольга Федосеева перечислила опасные симптомы проблем с ЖКТ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам врача, тревожный сигнал — боли в животе, сопровождающиеся повышением температуры тела. В данной ситуации необходимо как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи.
Медик также отметила, что к специалисту следует обращаться при рвоте и дефекации с кровью. Не стоит игнорировать дискомфорт в животе с сопутствующим снижением веса.
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