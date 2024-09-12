Врач Федосеева: при болях в животе нельзя пить анальгетики

При возникновении болей в животе нельзя пить анальгетики. Такие препараты могут скрыть причину недуга от бригады скорой помощи, рассказала кандидат медицинских наук Ольга Федосеева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, анальгины, баралгины, спазганы, нимесилы, кеторолы могут замаскировать острый воспалительный процесс, например, аппендицит, панкреатит, холецистит. Они не уберут причину боли и будут только оттягивать визит к врачу.

При болях в животе допустимо выпить спазмолитики. Они облегчат состояние и при этом «не смажут картинку» болезни, отметила Федосеева.