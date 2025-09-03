Врач Федорович связал данные ВОЗ по психическим расстройствам с финансовыми интересами

Психотерапевт высшей категории Александр Федорович усомнился в обоснованности данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о миллиарде людей с психическими расстройствами. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, такие показатели могут быть результатом «гипердиагностики», которая предполагает маркетинговые и финансовые интересы.

«Я считаю, что это заявление огульное, потому что предположить, что ВОЗ провела тотальное исследование по всей планете, кажется неким сгущением красок, которое предполагает в последующем финансовые акции», — отметил медик.

Он назвал предоставленные сведения «полной ерундой» и напомнил, что наличие психических заболеваний не имеет прямой связи с качеством жизни, оно больше обусловлено наследственными факторами.