Врач Федоренко: резкое снижение калорий замедляет метаболизм

Кандидат медицинских наук, психотерапевт Янина Федоренко назвала главные ошибки худеющих. В беседе с « Газетой.ru » она предупредила об опасности выбора слишком строгих диет.

По словам врача, резкое сокращение потребления калорий ведет к замедлению обмена веществ, дефициту необходимых нутриентов и потере мышечной массы.

«Организм переходит в режим голода, замедляется и начинает запасать жир. Лучше снижать калорийность постепенно и сбалансировано», — отметила медик.

Федоренко обратила внимание на роль состава пищи. Калорийность не столь важна, как наличие белков, полезных жиров, сложных углеводов и клетчатки. Эксперт также посоветовала не пропускать приемы пищи, особенно завтрак, добавил сайт KP.RU.