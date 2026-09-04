Врач Федькина посоветовала обратиться к медикам при внезапных ошибках в речи

Внезапные трудности с письмом, чтением и формулированием мыслей у взрослого человека могут указывать на неврологические нарушения. Врач-психотерапевт Елена Федькина призвала не списывать такие перемены только на усталость, сообщает Life.ru .

Грамотность зависит не только от знания правил, но и от образования, привычки читать, внимания, памяти и особенностей обработки информации. Во время письма мозг распознает слова, контролирует последовательность букв и следит за смыслом текста.

Опечатки часто появляются из-за спешки, усталости или дефицита внимания. Человек может знать правильное написание слова, но не заметить ошибку в переписке. Сложности с орфографией также бывают связаны с особенностями обучения, нарушениями чтения и письма, стрессом или отсутствием привычки редактировать текст.

Федькина пояснила, что стремление писать без ошибок иногда связано с перфекционизмом или желанием контролировать ситуацию. Тревожным сигналом она назвала резкое ухудшение письма или речи у человека, который прежде не испытывал таких проблем. В этом случае необходима медицинская оценка. При этом грамотность сама по себе не служит показателем интеллекта.