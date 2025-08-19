Врач Фаворский отметил, что бутылка водки содержит столько же спирта, сколько 6-7 литров пива

Более 200 заболеваний связаны с неумеренным употреблением алкоголя. Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский объяснил в беседе с pravda-nn.ru , что слабоалкогольные напитки могут быть столь же опасны, как и крепкие.

Влияние алкоголя на здоровье может варьироваться от незначительного (5%) до критического (75%). Эксперт подчеркнул, что опасность представляет не столько крепость напитка, сколько количество этилового спирта, попадающего в организм. К примеру, бутылка водки содержит примерно столько же спирта, сколько шесть-семь литров пива.

Этанол наносит вред практически всем системам организма: печени, поджелудочной железе, сердечно-сосудистой системе, почкам, головному мозгу и нервной системе.

Употребление алкоголя также нарушает координацию и самоконтроль, что может привести к ДТП, бытовым травмам и другим несчастным случаям. Кроме того, алкоголь способствует росту преступности.

Для лечения алкоголизма необходима помощь специалистов, отметил Фаворский. Однако главное — это желание и упорная работа самого зависимого.