Врач Фаррахов сообщил, что наука не считает магнитные бури серьезной угрозой здоровью

Влияют ли солнечные вспышки и магнитные бури на здоровье человека — это предмет споров в медицинском сообществе. В интервью RuNews24.ru свое мнение высказал терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов.

По словам эксперта, официальная медицина не располагает доказательствами прямого влияния солнечных вспышек на здоровье, так как у человека нет специализированных органов, реагирующих на изменения магнитного поля.

Однако отдельные исследования указывают на статистическую связь между магнитными бурями и рядом болезненных состояний. Среди них — повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, ухудшение самочувствия у людей с психическими расстройствами (такими как депрессия, тревожность или биполярное расстройство).

Метеозависимым Фаррахов посоветовал следить за прогнозами погоды, избегать стрессов, контролировать артериальное давление и принимать лекарства по назначению.