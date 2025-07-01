Врач Фаррахов предупредил, что купание в открытых водоемах может обернуться инфекциями и паразитами

Лето привлекает любителей водных процедур к пляжам и берегам рек, озер и прудов. Но помимо радости купания в открытом водоеме можно столкнуться с болезнями и инфекциями. Наиболее распространенные угрозы — дизентерия, сальмонеллез, гепатит A, а также паразитарные болезни, такие как лямблиоз и гельминтозы. Об этом рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов в беседе с сайтом RuNes24.ru .

По словам доктора, одним из наиболее часто встречающихся явлений при купании становится церкариоз («зуд купальщика») — заболевание, вызываемое микроскопическими червями, обитающими в теплых водах. Симптомы проявляются сразу после контакта с водой: кожа покрывается красной сыпью, возникает зуд и раздражение.

Фаррахов напомнил, что безопасным местом для плавания служат специально оборудованные пляжи и зоны отдыха, одобренные санитарными органами. Не рекомендуется плавать в грязных, заросших водорослями водоемах и заглатывать воду во время купания. После выхода из воды необходимо промыть тело чистой водой и обработать поврежденные участки кожи антисептиком.