Врач Фарманов посоветовал при спинальных патологиях выбрать средне-жесткие матрасы

Врач — травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Зейнутдин Фарманов в беседе с сайтом «Газета.Ru» рассказал, что при выборе матраса для пациента со спинальной патологией первична поддержка позвоночника и зоны поясничной области. Для здорового человека выбор матраса чаще основан на личном комфорте и привычке позы сна.

По словам специалиста, при наличии патологий важно сохранить нейтральное положение позвоночника (особенно в поясничном и шейном отделах), уменьшить пик давления в болезненных точках и обеспечить комфорт для ночного отдыха.

При остеохондрозе можно отдать предпочтение матрасу средней жесткости или средне-жесткому с выраженной зональной поддержкой (поясничная вставка). Важен хороший контурный верхний слой (лабильная пена или латекс). Средне-жесткие поверхности улучшают качество сна и выравнивание позвоночника у людей с болями в спине.

При сколиозе важен индивидуальный подход. Нужны модели с зональной поддержкой и возможностью локальной коррекции положения, но иногда при сильных болях выгоднее выбрать более мягкий верхний слой для смягчения давления. В сложных случаях важно опираться на рекомендации лечащего ортопеда или реабилитолога, а также тестирование нескольких моделей, подчеркнул Фарманов.