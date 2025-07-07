Врач Ежов предупредил, что прием статинов может вызывать боли в мышцах

Марат Ежов, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена и главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о возможном побочном эффекте от приема статинов.

По его словам, пациенты иногда испытывают боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах. Эти симптомы могут напоминать ощущения после перетренированности и проявляться в разных частях тела, например, в мышцах ног или плечевого пояса.

«Хотя серьезные побочные эффекты редки, в реальной практике пациенты все же иногда жалуются на боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах», — отметил врач.

Количество людей, у которых возникают такие побочные эффекты, может варьироваться от 1 до 20% в зависимости от исследования и популяции, по которой оно проводилось.

Ежов также подчеркнул, что при сравнении статинов с плацебо процент побочных эффектов невелик. Однако иногда у пациентов может возникать эффект ноцебо, когда человек, ознакомившись с инструкцией к препарату, начинает связывать все возникающие побочные эффекты с приемом статина.

«Но если у человека мышцы болят постоянно, то мы статины отменяем. В этом случае повышается уровень фермента креатинкиназы, он может достигать четырех верхних границ нормы и даже выше. Но это очень редко, не чаще, чем в 0,1% случаев», — заключил врач.