Врач Евзиков рассказал, когда при смещении позвонков стараются избегать операции

Смещение позвонков встречается у 3–6% населения Земли, чаще всего страдает поясничный отдел. Об этом RT сообщил профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета, нейрохирург Григорий Евзиков.

Врач пояснил, что спондилолистез чаще всего возникает из-за врожденных аномалий строения позвоночника, которые могут не проявляться до зрелого возраста, а также из-за дегенеративных возрастных изменений. Отдельно выделяют патологический тип, вызванный болезнями костной ткани или опухолями, и травматический, включая микротравмы, характерные для спортсменов. Риск повышают тяжелые нагрузки, особенно в нефизиологичном положении, например при тяжелой атлетике.

При стабильном смещении без симптомов обычно достаточно лечебной физкультуры и обезболивающих. Если позвонок продолжает смещаться, иногда используют полужесткий корсет, но его длительное ношение нежелательно из-за риска ослабления мышц. При выраженной нестабильности проводят операцию по фиксации позвонков металлоконструкциями, однако, если качество жизни не страдает, от хирургического вмешательства стараются воздерживаться. Врач подчеркнул, что вернуть уже стабилизировавшийся позвонок в исходное положение с помощью гимнастики невозможно.