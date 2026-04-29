Врач Евстигнеева подтвердила, что после плотного обеда может снижаться продуктивность

Психологи выяснили, что голод может повышать продуктивность сотрудников. В беседе с «Авторадио» мнение высказала эндокринолог и диетолог Татьяна Евстигнеева.

Она подтвердила, что после плотного обеда результативность действительно может снижаться, ведь организм бросает все силы на пищеварение.

«Особенно, если как раз в перекусе или в обеде присутствовали углеводы, быстрые углеводы, то будет повышаться глюкоза, а в дальнейшем будет выделяться инсулин, который будет гасить эту глюкозу», — объяснила врач.

Эксперт рекомендовала выдерживать паузы между приемами пищи около пяти часов. Такой подход дает хорошую мотивацию к работе и способствует выработке энергии.