Врач Евсикова рассказала, что психологические травмы могут стать причиной потери голоса

Врач-оториноларинголог компании СберЗдоровье Марина Евсикова в беседе с сайтом Ura.ru объяснила, что потеря голоса может быть вызвана различными причинами.

«Хроническое отсутствие голоса может быть обусловлено психологическими причинами, например, травмирующим событием, другой причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка может попасть в верхние дыхательные пути», — сообщила доктор.

Чаще всего голос пропадает из-за инфекций или перенапряжения, например, после долгого подпевания на концерте. В таких случаях для восстановления голоса рекомендуется молчание или разговор обычным голосом, а не шепотом.

При потере голоса важно обратиться к терапевту или оториноларингологу. Врач может назначить противовоспалительные препараты или посоветовать немедикаментозные леденцы для усиления выработки слюны.

Если голос не возвращается более четырех недель, могут быть назначены дополнительные обследования для выявления причин. Лечение будет зависеть от установленного диагноза, это может быть психотерапия или лечение у гастроэнтеролога, заключила Евсикова.