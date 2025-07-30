Врач Евсикова отметила, что использование ватных палочек при чистке ушей провоцирует образование серных пробок

Как отметила специалист, убирать серу нужно только тогда, когда она видна в начале слухового прохода. Для этого подойдут салфетка, ватный диск или чистый палец без длинных ногтей.

«Нужно помнить, что сера — важный компонент наружного слухового прохода, который защищает кожу уха от повреждений и опосредованно препятствует попаданию пыли, патогенных бактерий и микробов, насекомых в глубже лежащие отделы наружного слухового прохода. Полное отсутствие ее неблагоприятно сказывается на здоровье уха», — подчеркнула врач.

Ватные палочки могут быть опасны: они могут травмировать барабанную перепонку, стимулировать выработку серы и способствовать образованию серных пробок. Если образовалась серная пробка, необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу. Он удалит ее с помощью промывания или ушного зонда, заключила Евсикова.