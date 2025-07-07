Врач Евсеев рекомендовал брать на пикники аптечку для оказания первой помощи при ожогах

В теплые месяцы встречи с друзьями на природе становятся обыденностью. Такие мероприятия часто включают в себя приготовление пищи на огне, что требует особой осторожности при жарке шашлыков. Заведующий ожоговым отделением Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный комбустиолог региона Вячеслав Евсеев в беседе с сайтом «ПензаПресс» поделился информацией о том, как избежать термических ожогов во время пикников.

Врач отметил, что в его отделение поступил пациент с термическим ожогом кисти второй-третьей степени, который охватил около 1% поверхности тела. Происшествие случилось при розжиге угля в мангале, когда мужчина использовал бензин. Горючее вещество попало на кисть руки, и после попытки зажечь огонь с помощью зажигалки бензин воспламенился.

В результате также была повреждена одежда, что создало дополнительный очаг возгорания. Причиной ожогов стала неосторожность при приготовлении шашлыка. За два месяца (май — июнь) в ожоговое отделение областной больницы Бурденко было доставлено семь пострадавших.

Евсеев напомнил, что если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро облить его водой или накрыть покрывалом, чтобы ограничить приток кислорода. Затем следует немедленно вызвать скорую помощь. Также необходимо охладить ожоговую поверхность: закрыть травму чистой тканью, поверх положить изолирующий материал, например, пакет или непромокаемую ткань, а затем приложить холод из подручных средств — мокрую ткань или емкость с жидкостью.

Для пикников рекомендуется иметь небольшую аптечку первой помощи, в которой должны быть стерильные бинты, противоожоговые гидрогелевые повязки и гипотермические пакеты, заключил доктор.