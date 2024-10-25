Врач Евлашева: злоупотребление чаем может привести к бессоннице и головной боли

Злоупотребление чаем может стать причиной передозировки кофеином. Данное состояние сопровождается неприятными симптомами. Об этом рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Ольга Евлашева в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, частые чаепития способны спровоцировать нарушение сна, тревогу, головную боль и головокружение. Негативный эффект могут вызвать две-три чашки (710-950 миллилитров).
«Умеренное потребление чая является безопасным для большинства людей», — отметила врач.
Она также напомнила, что скорость усвоения кофеина зависит от индивидуальных особенностей организма. Довольно трудно дать точный прогноз по влиянию напитка на режим сна, добавила эксперт.
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