Первый снегопад резко повышает риск падений и травм из-за непривычки людей к скользкому покрытию. Как уберечься от переломов и ушибов, Life.ru рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов.

По словам специалиста, чаще всего при падении происходят удары затылком, травмы копчика, переломы лучевой кости, растяжения и подвывихи голеностопа. Для пожилых людей особую опасность представляет перелом шейки бедра.

Чтобы обезопасить себя, остеопат рекомендовал передвигаться медленно, носить обувь с эластичной рифленой подошвой и отказаться от демисезонных кроссовок. Одежда должна быть достаточно теплой, чтобы мороз не заставлял человека ускорять шаг. Людям старше 65 лет Евдокимов посоветовал по возможности переждать первые три-четыре дня снегопада дома.