Врач Евдокимов рассказал, что обильная еда может спровоцировать сердечный приступ

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов рассказал Life.ru , почему обильная еда может спровоцировать сердечный приступ.

По словам специалиста, обильный прием пищи заставляет организм перераспределять кровь в пользу желудочно-кишечного тракта. Чем больше человек съел, тем больше крови уходит к кишечнику, уменьшая ту часть, которая обеспечивает кислородом сердце. Это может вызвать уменьшение кровотока в сосудах сердца и стать причиной приступа.

«В этой ситуации уменьшается кровоток в сосудах сердца, что и может привести к сердечному приступу», — подчеркнул Евдокимов.

Ранее диетолог Минздрава поделилась правилами безопасного праздничного меню. Она рекомендовала отдавать предпочтение легким блюдам, таким как канапе, салаты из овощей и морепродукты, чтобы не перегружать желудок.