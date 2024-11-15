Врач Евдокимов посоветовал ходить по ступенькам для снижения риска инфаркта и инсульта

Активный образ жизни является профилактикой множества заболеваний, при это совершенно необязательно потеть в спортзале. Об этом «Газете.ru» рассказал мануальный терапевт, остеопат Александр Евдокимов.

По его словам, достаточно добавить чуть больше активности в свою повседневную жизнь. Например, перестать пользоваться лифтом и начать ходить по ступенькам.

Даже такая небольшая тренировка значительно снижает риск возникновения инфаркта и инсульта, подчеркнул врач. Однако ходьба по лестнице показана только тем людям, у которых нет проблем с суставами и опорно-двигательным аппаратом, добавил сайт KP.RU.