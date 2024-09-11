Врач Евдокимов: гиревой спорт, благодаря которому похудел премьер Венгрии Орбан, является очень энергоемким
Остеопат Сергей Евдокимов высказал свое мнение о гиревом спорте, благодаря которому похудел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во всем мире данный метод называют русским, сообщил Life.
По словам врача, соответствующие занятия являются невероятно энергозатратными. Такой эффект достигается за счет серьезной нагрузки на разные группы мышц.
При этом медик отметил, что способ требует снижения калорийности рациона. Переедание в данном случае может привести к быстрому росту массы тела.
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