Врач Евдокимов: гиревой спорт, благодаря которому похудел премьер Венгрии Орбан, является очень энергоемким

Остеопат Сергей Евдокимов высказал свое мнение о гиревом спорте, благодаря которому похудел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во всем мире данный метод называют русским, сообщил Life .

По словам врача, соответствующие занятия являются невероятно энергозатратными. Такой эффект достигается за счет серьезной нагрузки на разные группы мышц.

При этом медик отметил, что способ требует снижения калорийности рациона. Переедание в данном случае может привести к быстрому росту массы тела.