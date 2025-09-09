Врач Еварницкая отметила, что бактериальный налет является основной причиной кровоточивости десен

Многие взрослые делают одни и те же ошибки при уходе за зубами, что может привести к воспалению десен, повышенной чувствительности и кариесу. Об этом рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук Наталья Еварницкая.

«Многие считают, что если десна кровоточит, участок лучше не трогать. На самом деле это первый признак воспаления, и именно гигиена помогает его устранить», — пояснила эксперт. Она подчеркнула, что гигиена важна для устранения воспаления и что бактериальный налет является основной причиной кровоточивости десен.

Еварницкая отметила, что выбор зубной щетки также важен. Щетка должна подбираться индивидуально, с учетом состояния зубов и десен. Кроме того, ограничиваться одной щеткой неправильно — для полноценного ухода необходимы дополнительные средства, такие как зубная нить, ершики, ирригатор или монопучковая щетка.