Врач Ершов предупредил об опасности фотосессий с опавшей листвой

Осенние фотосессии с опавшей листвой могут быть опасны для здоровья: листья накапливают токсины, тяжелые металлы и бактерии. Об этом в беседе с «Крымской газетой» сообщил доктор медицинских наук Антон Ершов.

По его словам, в листьях скапливаются различные токсины, металлы, например свинец, сажа, а также бактерии и плесневые грибы.

«Это рассадник всего и вся максимально, насколько это возможно. И именно из-за этого, собственно говоря, деревьям нужно эту листву сменять из года в год», — отметил Ершов.

Если активно сниматься в листьях — подбрасывать их над головой, купаться в них — риски растут. Частицы могут попасть в верхние дыхательные пути и спровоцировать пневмонию, а также дерматит, раздражение и аллергическую реакцию. Не стоит находиться рядом с коммунальщиками, которые убирают листву воздуходувками: они поднимают много пыли и аллергенов.

Опавшая листва опасна и на собственном участке. По словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, на листьях сохраняются возбудители монилиоза, парши, мучнистой росы, пероноспороза и ржавчины, а споры грибов и яйца вредителей переживают холода в листовом опаде. Плесень на преющей листве может вызывать респираторную аллергию, на которую приходится 10–15% аллергических реакций.