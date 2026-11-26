Избыточное употребление сладостей может снизить способность женщины к деторождению. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на заведующего кафедрой клинических дисциплин НМИ эндокринолога Антона Ершова.

Простые углеводы приводят к избыточному образованию тестостерона в женском организме. Гормон негативно влияет на яичники, что грозит поликистозом и ускоренным истощением овариального резерва, предупредил Ершов.

Особенно опасна такая тяга для пациенток с ожирением. По данным журнала Human Reproduction, женщины, съедавшие более 100 граммов сладостей в день, имели на 30% более высокий риск синдрома поликистозных яичников.

Избыток простых углеводов ведет к инсулинорезистентности, которая нарушает гормональный баланс.