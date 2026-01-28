Врач Ерофеева отметила важность психологической помощи для беременных

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева подчеркнула важность качественной психологической помощи будущим мамам. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам врача, многие беременные женщины испытывают серьезную тревогу, переживая, смогут ли благополучно выносить и родить здоровых детей.

«Поэтому психологи нужны обязательно, хотя бы для того, чтобы выслушать, что женщину беспокоит», — подчеркнула медик.

Эксперт добавила, что работа психолога с беременными требует высокой квалификации специалиста, поскольку зачастую приходится взаимодействовать с женщинами, перенесшими травматичный опыт предыдущих попыток материнства.