Врач Ерофеева опровергла рост «двойного ПМС» у россиянок

Сообщения о том, что россиянки стали чаще страдать от предменструального синдрома во время овуляции, не подтверждаются статистикой. Об этом заявила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с изданием «СтальМедиа» .

Ранее Телеграм-канал Baza опубликовал материал о «двойном ПМС», сославшись на неназванных экспертов. По их данным, за последние пять лет количество жалоб на симптомы синдрома в период овуляции выросло на 30%, а причиной назвали сильный стресс и напряженный ритм жизни.

«Таких статистических данных у нас нет. Возможно, это мнение каких-то конкретных специалистов, к которым чаще стали обращаться женщины с этими вопросами. Но вообще вывод можно сделать только один: нет ни одной одинаковой женщины», — сказала Ерофеева.

Она пояснила, что предменструальный синдром возникает из-за недостатка прогестерона в лютеиновой фазе, а его симптомы — раздражительность, отечность, боли внизу живота и тяга к сладкому — организм сигнализирует о сбое. При этом ПМС бывает только у женщин, не использующих современные контрацептивы.