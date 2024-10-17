Врач Ермакова рассказала, что под изжогой может скрываться приступ стенокардии и инфаркт.

Практически каждый сталкивался с изжогой, которая может появиться в неподходящий момент. Светлана Ермакова, гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики Говорово, объяснила, что изжога может указывать на проблемы с пищеварением и иногда маскировать другие серьезные состояния, такие как стенокардия и инфаркт, сообщил сайт «Страсти» .

Врач настоятельно рекомендовала при первых симптомах обратиться к врачу. Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ рекомендуется посещать гастроэнтеролога дважды в год, а также контролировать свое эмоциональное состояние.

Лечение изжоги требует индивидуального подхода и соблюдения диеты, поскольку препараты не будут эффективны без изменений в питании.