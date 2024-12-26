Врач Ермакова: правильное сочетание продуктов положительно влияет на пищеварение

Сочетание определенных продуктов может негативно повлиять на организм, вызывая ухудшение обмена веществ, нарушение процессов ассоциации витаминов, минералов и других микроэлементов. Об этом сайту kp.ru рассказала гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

Пища, потребляемая в больших объемах, может навредить пищеварению и привести к проблемам с весом и самочувствием. Как заметила медик, соблюдение правил правильного сочетания продуктов является ключевым условием поддержания здоровья, хорошего самочувствия и внешнего вида.

Ермакова пояснила, что белки расщепляются в кишечнике, а фрукты усваиваются в течение короткого времени. Для нормального пищеварения важно поддерживать баланс между различными видами пищи, чтобы избежать избыточных нагрузок. Правильная комбинация продуктов предотвращает появление газов, неприятных ощущений в желудке и других расстройств пищеварения.