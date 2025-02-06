Врач Эрлих: океаническая рыба способствует накоплению микропластика в организме

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о факторах накопления микропластика в организме.

«Большинство частиц микро и нано пластика сливаются в Мировой океан, их съедают рыбы, они накапливаются в рыбе. И известно, что в такой рыбе микро и нано пластика больше, чем в речной», — объяснил специалист.

Соответственно, в группу риска входят люди, употребляющие океаническую рыбу. Кроме того, микро и нано частицы пластика довольно легко проникают в кровоток через воздух, который мы вдыхаем.

Снизить количество пластиковых частиц в окружающей среде можно с помощью увеличения объемов переработанных пластиковых изделий, подчеркнул Эрлих.