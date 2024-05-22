Нехватка железа в организме обычно сопровождается частыми ОРВИ, повышенной утомляемостью и бледностью кожи. Однако у дефицита существуют и менее известные особенности, рассказал британский диетолог Адам Эназ в беседе с Daily Mail .

По его словам, нередко пациенты сталкиваются с желанием есть глину или лед. Конкретные механизмы таких вкусовых увлечений пока не были выявлены, добавил сайт «7Дней.ru».

Еще один необычный симптом — синдром беспокойных ног, добавил врач. Состояние характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях.