Врач Энаят рассказал, что ходьба босиком по траве продлевает жизнь

Терапевт Мохаммед Энаят поделился методами для увеличения продолжительности жизни. Среди них — ходьба босиком по траве, прогулки на дневном свету и обливания холодной водой, написало издание Metro .

По словам специалиста, утренние прогулки сразу после пробуждения помогают настроить циркадные ритмы и снизить уровень стресса. Ходьба босиком по траве в сочетании с дыхательными или медитативными упражнениями способствует улучшению самочувствия и устойчивости к эмоциональным нагрузкам, сообщило «АБН24».

Энаят отметил, что холодный душ стимулирует метаболизм и укрепляет иммунную систему. Для снижения уровня кортизола вечером рекомендуется избегать гаджетов за час до сна, поддерживать в спальне прохладную и темную атмосферу, а также практиковать медитацию, рассказал врач. Дополнительно он посоветовал выполнять упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна.