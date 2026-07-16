Врач ЕМС Эсаки призвал отказаться от приема пищи за три часа до сна

Врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC) Хаджимэ Эсаки рекомендовал отказаться от приема пищи за три часа до сна. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам медика, такой подход помогает пищеварению синхронизироваться с естественным циркадным ритмом. Это способствует переключению артериального давления, частоты сердечных сокращений и метаболизма в «ночной режим», предотвращая их активное состояние во время переваривания пищи.

Эсаки отметил, что более ранний прием пищи может снижать ночные колебания уровня глюкозы и инсулина в крови. В результате улучшается пищеварение, облегчается прохождение фаз сна, а также повышается его качество, добавил «Ридус».