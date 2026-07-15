Врач Емельянова рассказала о работе движения «За медицину здорового долголетия» в Свердловской области

В Свердловской области готовятся открыть специализированные медицинские центры для определения биологического возраста пациентов и профилактики возрастных заболеваний. Подробнее рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона Мария Емельянова в беседе с «ФедералПресс» .

Специалист указала на работу нового областного движения «За медицину здорового долголетия». В рамках проекта открываются два специализированных медцентра и вводится новая специальность — врач по медицине здорового долголетия.

«Сегодня мы много рассказываем о работе с биологическим возрастом, и наша ключевая задача — работать над правильным механизмом старения», — отметила эксперт.

По ее словам, в центрах будут проводить расчет биологического возраста, который может опережать или отставать от паспортного возраста.