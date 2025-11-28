Врач Елизарова указала на опасность промывания носа без врачебных рекомендаций

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» предостерегла от распространенных методов лечения насморка, которые могут принести вред. В частности, она обратила внимание на опасность промывания носа без врачебных рекомендаций.

Елизарова подчеркнула, что неконтролируемое применение растворов может нарушить естественные функции носа и способствовать распространению инфекции в пазухи. Кроме того, по ее мнению, чрезмерное использование сосудосуживающих капель тоже представляет опасность: они обеспечивают лишь кратковременное облегчение, вызывают привыкание и могут повредить слизистую оболочку, написала «Свободная пресса».

Врач настаивает на том, что лечение насморка необходимо начинать с консультации специалиста. Только профессионал после диагностики сможет определить причину заболевания — будь то вирус, бактерия или аллергия — и подобрать соответствующую терапию, исключающую потенциально опасные спреи и самостоятельные промывания.