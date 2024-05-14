Врач Елисеева связала ухудшение зрения в молодом возрасте с гипертонической болезнью | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 17:40 Врач Елисеева связала ухудшение зрения в молодом возрасте с гипертонической болезнью

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Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что иногда ухудшение зрения в молодом возрасте может быть связано с повышенным давлением.

Медик объяснила, что молодые люди не всегда чувствуют повышение артериального давления и считают, что причина ухудшения зрения связана с внешними факторами. У офтальмолога каждый год следует проходить три процедуры: проверять остроту зрения, давление и глазное дно.

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«При них выявляются практически все тяжелые заболевания — глаукома, заболевания сетчатки, даже иногда можно гипертоническую болезнь у молодых людей выявить с помощью офтальмолога», — сказала Елисеева.

Врач вспомнила случай, когда у пациента по измененной сетчатке обнаружили гипертоническую нейроретинопатию.