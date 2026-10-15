Врач Елиневская объяснила, что осеннее обострение проблем с ЖКТ связано со стрессом

Сокращение светового дня, стресс, жирная еда и лекарства от простуды провоцируют осеннее обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом ОТР рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Елиневская.

По ее словам, осенью меняется ритм жизни и растет уровень стресса, который влияет на моторику ЖКТ. Ситуацию усугубляют тяжелая пища, пропуски еды и бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов при ОРВИ — они снижают защиту слизистой оболочки желудка.

Врач порекомендовала обратиться к специалисту при стойкой изжоге, тошноте или потере веса. Срочно вызывать скорую помощь необходимо при острой боли с напряжением мышц живота, рвоте с кровью, дегтеобразном стуле или головокружении, указывающих на кровотечение.