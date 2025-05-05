Диетолог и терапевт Софья Елиашевич перечислила главные проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются дачники весной. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Список возглавили боли в спине и суставах из-за физических нагрузок. Поднятие тяжестей и длительная работа в неудобной позе провоцируют радикулит, обострение остеохондроза или люмбаго — резкую «простреливающую» боль в пояснице. Чтобы избежать проблем со спиной, важно дозировать нагрузку и не работать в жару.

Также опасность представляют аллергические реакции. Они могут возникнуть из-за пыльцы растений, укусов насекомых или химических средств для обработки растений. Медик посоветовала держать в аптечке антигистаминные препараты.

Тепловые и солнечные удары — еще одна распространенная проблема. Они возникают у тех, кто работает под палящим солнцем без головного убора и нарушает питьевой режим. По словам врача, важно носить панаму, пить больше воды и стараться не работать в самые жаркие часы.