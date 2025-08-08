Врач Егорова рассказала, что при попадании сока борщевика на кожу нужно промыть место поражения

Дерматовенеролог Елена Егорова поделилась с aif.ru информацией о том, как действовать при контакте кожи с соком борщевика. Она рекомендует сначала аккуратно промокнуть пораженный участок салфеткой или тканью. Затем необходимо тщательно промыть место поражения под проточной водой в течение 10–15 минут.
«Первая помощь в случае контакта с соком борщевика: осторожно промокните место контакта салфеткой или тканью. Промойте пораженную область проточной водой в течение 10–15 минут для удаления сока», — процитировал Егорову Ura.ru.
После обработки кожу следует защитить от солнечных лучей плотной одеждой или повязкой, так как сок борщевика увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Нельзя тереть пораженную зону, чтобы не усугубить повреждение кожи.
Врач общей практики Роман Фишкин также советует при ожоге борщевиком принять антигистаминный препарат и обработать кожу антисептиком или спиртовым раствором после промывания водой с мылом. Для ускорения заживления он рекомендует использовать препараты на основе пантенола или цинковую мазь.
